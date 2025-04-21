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В Горсаду Омска пройдет трансляция матча «Авангард» — «Локомотив»

Болельщики соберутся на открытой площадке к 18:00.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, ХК омский «Авангард» снова сразится с ярославским «Локомотивом». Шестой матч команд в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ пройдет «дома» у сибиряков — в «G-Drive Арена». Игру покажут в прямом эфире под открытым небом.

серии ¼ финала плей-офф КХЛ.

Фото: t.me/omsk_sun

«Ждем лучших болельщиков в Городском саду уже в 18:00. Будем смотреть игру, а еще: танцевать под крутые треки от DJ SHELKOVSKY, фотографироваться на фоне гигантского джерси и получать классные призы от ХК “Авангард”. Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом в нашей авторской игре керлинг с шайбой», — сообщили в телеграм-канале Молодежной столицы России 2025 года.

Подкреплять силы для призывов «Шайбу! Красно-бело-черный!» болельщики будут угощениями. Для ребят приготовят хот-доги, ребрышки, вафли и не только.

Фото: t.me/omsk_sun

Ранее «КП Омск» рассказала, что «Авангард» обыграл «Локомотив» в гостях и вернул серию в одной город.