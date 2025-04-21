В Горсаду Омска пройдет трансляция матча «Авангард» — «Локомотив»

«Ждем лучших болельщиков в Городском саду уже в 18:00. Будем смотреть игру, а еще: танцевать под крутые треки от DJ SHELKOVSKY, фотографироваться на фоне гигантского джерси и получать классные призы от ХК “Авангард”. Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом в нашей авторской игре керлинг с шайбой», — сообщили в телеграм-канале Молодежной столицы России 2025 года.