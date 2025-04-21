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Дольщики омского долгостроя на Тарской скоро получат ключи от квартир

Сейчас на объекте завершаются работы по монтажу полов, идет остекление окон.

Источник: Комсомольская правда

Многоквартирный дом на пересечении улиц Тарской и Яковлева, долгое время числившийся проблемным объектом, близок к завершению строительства. Как сообщили в министерстве строительства Омской области, подрядчик завершает внутренние работы: монтирует полы, электрику и водоотведение, а также остекление.

Благоустройство придомовой территории также находится на финальной стадии — установлены детские и спортивные площадки, заасфальтированы тротуары и проезжая часть. В доме 308 квартир, из которых 292 предназначены для участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Объект был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Фото: Наталья Перепелкина.

В прошлом году благодаря принятым мерам правительства Омской области было сдано три таких дома, а права 506 дольщиков были восстановлены. В настоящее время работы ведутся еще на пяти проблемных объектах.

Ранее мы писали, что в Омске ночью сработали сирены системы оповещения населения.