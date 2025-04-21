Дольщики омского долгостроя на Тарской скоро получат ключи от квартир

Благоустройство придомовой территории также находится на финальной стадии — установлены детские и спортивные площадки, заасфальтированы тротуары и проезжая часть. В доме 308 квартир, из которых 292 предназначены для участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Объект был включен в Единый реестр проблемных объектов.