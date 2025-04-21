Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске официально завершился отопительный сезон

Для больниц, школ и детских садов сроки отключения отопления будут определены индивидуально.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске 21 апреля официально завершился отопительный сезон. Подписано соответствующее постановление, сообщил на деловом понедельнике заместитель главы района Александр Умников.

«Решение связано с установлением среднесуточной температуры воздуха, которая позволяет перейти на летний режим. С понедельника прекращена подача тепла в многоквартирные дома и нежилые объекты, которые подключены к центральным системам теплоснабжения», — пояснил Умников.

Для больниц, школ и детских садов сроки отключения отопления будут определены индивидуально. Это предусматривается условиями заключенных договоров теплоснабжения.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах отопительный сезон также завершится 21—22 апреля.