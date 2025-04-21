В Нижнекамске официально завершился отопительный сезон

В Нижнекамске 21 апреля официально завершился отопительный сезон. Подписано соответствующее постановление, сообщил на деловом понедельнике заместитель главы района Александр Умников.
«Решение связано с установлением среднесуточной температуры воздуха, которая позволяет перейти на летний режим. С понедельника прекращена подача тепла в многоквартирные дома и нежилые объекты, которые подключены к центральным системам теплоснабжения», — пояснил Умников.
Для больниц, школ и детских садов сроки отключения отопления будут определены индивидуально. Это предусматривается условиями заключенных договоров теплоснабжения.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах отопительный сезон также завершится