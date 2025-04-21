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Забросил 20 шайб в минувшем сезоне: Н. Смирнов покинул самарский ХК ЦСК ВВС

23-летний форвард провел за «летчиков» 94 матча, напомнили представители местного клуба.

23-летний форвард провел за «летчиков» 94 матча, напомнили представители местного клуба.

Всего Николай Смирнов забросил 20 шайб, отдал 36 результативных передач и набрал 56 очков за ЦСК ВВС. Из них 15 голов и 22 ассиста пришлись на минувший сезон ВХЛ. Самарцы закончили его на 28-й строчке и не попали в плей-офф.

До этого выступал за «Югру», «Молот» и «Рязань-ВДВ». Плюс 181 встреча в МХЛ за «Русских Витязей».

«Клуб благодарит Николая за игру, желает успехов в карьере», — добавила пресс-служба «летчиков».

Ранее писали, что Самарский областной суд оставил под домашним арестом гендиректора ХК ЦСК ВВС.

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