Забросил 20 шайб в минувшем сезоне: Н. Смирнов покинул самарский ХК ЦСК ВВС

Всего Николай Смирнов забросил 20 шайб, отдал 36 результативных передач и набрал 56 очков за ЦСК ВВС. Из них 15 голов и 22 ассиста пришлись на минувший сезон ВХЛ. Самарцы закончили его на 28-й строчке и не попали в плей-офф.