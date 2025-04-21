Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре за год открыли 3 новых храма и собираются строить собор на месте ЗИМа

В областной столице появились новые православные храмы.

В областной столице появились новые православные храмы. 2 уже могут принимать прихожан, а 1 только собираются возвести.

Одну церковь открыли в «Кошелеве». Он располагается между улицами Митрополита Иоанна Снычева и Митрополита Мануила Лемешевского. Его открытие состоялось еще в конце 2024 года.

Вторая была открыта на территории бывшего автопарка, который принадлежал «Пассажиравтотрансу». Строение еще не закончено, но в одном из помещений ведется прием верующих.

Третий храм находится около городской больницы № 8. Его построили специально для пациентов и персонала медучреждения. На данный момент внутри заканчивают отделку.

Также, стало известно, что на месте предприятия ЗИМ будет возведен храм в честь Рождества Христова. Проект уже практически готов, а начало возведения намечено на конец этого года.

Больше интересного читайте в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».