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Калининградцев предупредили о перерывах в телерадиовещании

Плановые работы пройдут 21 апреля с 00:00 до 17:00.

Источник: Reuters

Телеканалы и радиостанции Калининграда целый день будут работать с перебоями. Об этом горожан предупредили в правительстве области.

Плановый ремонт вышки связи на Советском проспекте проходит сегодня, 21 апреля, с 00:00 до 17:00. Для этого специалистам придётся временно отключать передатчики.

«Ожидаются перерывы телевещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций “Маяк”, “Вести FM”, “Радио России”, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Studio 21”, “Радио 7”, “Ретро FM”, “Бизнес FM”, “Комсомольская правда”, “Пи FM” и D FM», — уточнили власти.

В прошлый раз радио и телеканалы работали с перебоями 7 апреля. Неудобства коснулись жителей севера Калининградской области.