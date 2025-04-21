Калининградцев предупредили о перерывах в телерадиовещании

Телеканалы и радиостанции Калининграда целый день будут работать с перебоями. Об этом горожан предупредили в правительстве области.
Плановый ремонт вышки связи на Советском проспекте проходит сегодня, 21 апреля, с 00:00 до 17:00. Для этого специалистам придётся временно отключать передатчики.
«Ожидаются перерывы телевещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций “Маяк”, “Вести FM”, “Радио России”, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Studio 21”, “Радио 7”, “Ретро FM”, “Бизнес FM”, “Комсомольская правда”, “Пи FM” и D FM», — уточнили власти.
В прошлый раз радио и телеканалы работали с перебоями 7 апреля. Неудобства коснулись жителей севера Калининградской области.