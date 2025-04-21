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Тольяттинский «Акрон» построит собственную базу с 6 полями на «Торпедо»

Команда все обустроит на участке в Автозаводском районе города около набережной, рассказал владелец клуба Павел Морозов.

Команда все обустроит на участке в Автозаводском районе города около набережной, рассказал владелец клуба Павел Морозов.

База «красно-черных» появится на улице Спортивной. Всего там будет шесть футбольных полей. Из них два сделают натуральными, четыре — искусственными. Доступ к двум предоставят всем местным футбольным коллективам.

«Также нам принадлежат три помещения общей площадью 8 тыс. квадратных метров. Приведем в порядок. Организуем медицинский и восстановительный центры, пространство для реабилитации спортсменов», — объяснил Морозов.

Добавил: через 2−3 года это будет «одна из самых крутых баз в лиге». Ранее о подобных планах «Акрона» писал журналист и блогер Иван Карпов.

А недавно стало известно, что волжане продлили соглашение с главным тренером Зауром Тедеевым на 2 года.

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