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В Самаре продают церковный иконостас размером 5,3 на 4,2 метра за 1 млн рублей

В областной столице собираются продавать сразу несколько церковных предметов.

В областной столице собираются продавать сразу несколько церковных предметов. Об этом сообщает ГТРК Самара.

На одном из порталов появилось объявление о том, что один из жителей собирается продать несколько предметов церковной атрибутики. Так, желающие смогут купить большой иконостас 5,3 на 4,2 метра, распятие высотой 2,5 метра, специальную полку для икон и книг, а также напольные подсвечники.

Ранее мы писали о том, что в Самаре будут строить новые храмы.

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