В Самаре продают церковный иконостас размером 5,3 на 4,2 метра за 1 млн рублей

На одном из порталов появилось объявление о том, что один из жителей собирается продать несколько предметов церковной атрибутики. Так, желающие смогут купить большой иконостас 5,3 на 4,2 метра, распятие высотой 2,5 метра, специальную полку для икон и книг, а также напольные подсвечники.