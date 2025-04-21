На севере Бурятии пятерых охотников эвакуировали со льда Байкала из-за метели

Непогода застала врасплох пятерых охотников на нерп на севере Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», в ночь на 20 апреля мужчины выехали на байкальский лед на машине и мотоцикле. Неожиданно началась метель, с каждой минутой ветер лишь усиливался, а техника застряла в снежном заносе.