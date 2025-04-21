На севере Бурятии пятерых охотников эвакуировали со льда Байкала из-за метели

Непогода застала врасплох пятерых охотников на нерп на севере Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», в ночь на 20 апреля мужчины выехали на байкальский лед на машине и мотоцикле. Неожиданно началась метель, с каждой минутой ветер лишь усиливался, а техника застряла в снежном заносе.
— Спасатели из Северобайкальска оперативно выдвинулись к месту происшествия на хивусе. Несмотря на сложные погодные условия, около трех часов ночи пострадавших нашли и эвакуировали в населенный пункт, — сказано в сообщении отряда.
Благо, никто из охотников не пострадал. Важно! Выход на лед строго запрещен — покрытие сильно истончилось, авто может уйти под воду в любой момент.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дедушка с 6-летним внуком поехали кататься на скутере в Большом Голоустном, а после бесследно исчезли. Сейчас на поиски вышли более 40 человек.