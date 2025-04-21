В Бахчисарае появился новый автомобильный маршрут для туристов

Маршрут позволит уменьшить отрицательное воздействие на особо охраняемые природные территории. Кроме того, он создаст безопасные условия для посещения туристами. Уточняется, что услуги будет оказывать Бахчисарайский лесхоз. Конечной точкой маршрута стала смотровая площадка. Путь проходит по скалистой местности.