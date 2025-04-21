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В Бахчисарае появился новый автомобильный маршрут для туристов

Его протяженность превышает три километра.

Источник: «Крым 24»

В Бахчисарае открыли туристический автомобильный маршрут «Восточные ворота Чуфут-Кале». Об этом сообщает «Крым 24».

Протяженность маршрута составляет 3,3 километра. Он проходит через заказник «Можжевеловая роща у балки Канлы-Дере имени Новеллы Вавиловой», а также ландшафтно-рекреационный парк.

Маршрут позволит уменьшить отрицательное воздействие на особо охраняемые природные территории. Кроме того, он создаст безопасные условия для посещения туристами. Уточняется, что услуги будет оказывать Бахчисарайский лесхоз. Конечной точкой маршрута стала смотровая площадка. Путь проходит по скалистой местности.