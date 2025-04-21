Ростовская область вошла в топ-8 по числу ВАЗ-2101

Ростовская область вошла в топ-8 российских регионов по количеству зарегистрированных «копеек» — легендарных ВАЗ-2101. Согласно данным агентства «Автостат», на Дону сохранилась значительная часть этих автомобилей-долгожителей.
Согласно опубликованной информации, в России на учете стоит 149 тысяч «копеек». Ростовская область занимает 8-е место — это 3,1% от общего числа. Лидерство в этом рейтинге удерживает Сибирский федеральный округ — 32,2%.
На ЮФО приходится 12,5% всех ВАЗ-2101 страны. Это настоящие автомобильные ветераны. Отметим, что Кубань в этом списке опередила Ростовскую область.