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Главные новости 21 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 апреля 2025 года.

Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров сократить размер пошлин

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что в администрации Белого дома уже приняли множество обращений от глав государств и руководителей крупных компаний с просьбой уменьшить импортные пошлины. Американский лидер отметил, что ему «приятно видеть, что мир знает, что Штаты настроены серьезно».

Завершилось пасхальное перемирие: Киев нарушил условия

Источник: РИА "Новости"

Пасхальное перемирие, объявленное Россией, завершилось в 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня ввели 19 апреля в 18:00 по приказу президента Владимира Путина. Киев заявил о поддержке инициативы Москвы, но в период действия перемирия были зафиксированы случаи его несоблюдения ВСУ.

Стив Уиткофф может приехать в Москву после встреч в Лондоне

Источник: Reuters

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Россию после проведения переговоров в Великобритании. Об этом сообщил The Wall Street Journal. В Лондоне консультации делегаций США, Украины и ЕС пройдут в конце недели. Участники обсудят «контуры прочного мира».

Глава Пентагона стал участником нового скандала с секретными данными

Источник: AP 2024

Глава Минобороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию об атаках США по хуситам в Йемене в личный чат, в который были включены его супруга Дженнифер, брат, адвокат и еще несколько человек. Ранее он стал участником скандала о включении редактора СМИ в секретную группу по борьбе с йеменскими вооруженными формированиями.

Британия увеличит выпуск артснарядов, чтобы снять зависимость от США

Источник: AP 2024

Британская компания BAE заявила о планах в 16 раз нарастить производство 155-мм снарядов для гаубиц и САУ, а также выпускать до 100 тонн гексогена в год. Увеличение мощностей предприятия связано со стремлением Лондона исключить зависимость от США и Франции и удовлетворить спрос на продукцию из других стран.