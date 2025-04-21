Главные новости 21 апреля 2025 года

Глава Минобороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию об атаках США по хуситам в Йемене в личный чат, в который были включены его супруга Дженнифер, брат, адвокат и еще несколько человек. Ранее он стал участником скандала о включении редактора СМИ в секретную группу по борьбе с йеменскими вооруженными формированиями.