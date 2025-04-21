Главные новости 21 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 апреля 2025 года.
Трамп сообщил о просьбах мировых лидеров сократить размер пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что в администрации Белого дома уже приняли множество обращений от глав государств и руководителей крупных компаний с просьбой уменьшить импортные пошлины. Американский лидер отметил, что ему «приятно видеть, что мир знает, что Штаты настроены серьезно».
Завершилось пасхальное перемирие: Киев нарушил условия
Пасхальное перемирие, объявленное Россией, завершилось в 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня ввели 19 апреля в 18:00 по приказу президента Владимира Путина. Киев заявил о поддержке инициативы Москвы, но в период действия перемирия были зафиксированы случаи его несоблюдения ВСУ.
Стив Уиткофф может приехать в Москву после встреч в Лондоне
Глава Пентагона стал участником нового скандала с секретными данными
Глава Минобороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию об атаках США по хуситам в Йемене в личный чат, в который были включены его супруга Дженнифер, брат, адвокат и еще несколько человек. Ранее он стал участником скандала о включении редактора СМИ в секретную группу по борьбе с йеменскими вооруженными формированиями.
Британия увеличит выпуск артснарядов, чтобы снять зависимость от США
Британская компания BAE заявила о планах в 16 раз нарастить производство 155-мм снарядов для гаубиц и САУ, а также выпускать до 100 тонн гексогена в год. Увеличение мощностей предприятия связано со стремлением Лондона исключить зависимость от США и Франции и удовлетворить спрос на продукцию из других стран.