В Самаре 27 апреля пройдет пешеходная экскурсия, посвященная Эльдару Рязанову

27 апреля в 14:00 музей Эльдара Рязанова проведет первую в этом сезоне пешеходную экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+). Участники узнают о связи режиссера с городом, причинах переезда его семьи в Самару, жизни родственников и влиянии Волги на его судьбу.
Экскурсия со старшим научным сотрудником Вячеславом Вербовым начнется у дома на ул. Фрунзе, 120, где родился Рязанов. Продолжительность — 1,5 часа. Вход — по билетам, количество мест ограничено.
26 апреля в 17:00 в музее также пройдет встреча киношколы, посвященная творчеству Жана-Пьера Мельвиля (16+). Участники обсудят его фильмы и влияние на кинематограф. Вход — по билетам. Подробнее о киношке можно прочитать в материале от «МК в Самаре».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!