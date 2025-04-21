В Самаре 27 апреля пройдет пешеходная экскурсия, посвященная Эльдару Рязанову

26 апреля в 17:00 в музее также пройдет встреча киношколы, посвященная творчеству Жана-Пьера Мельвиля (16+). Участники обсудят его фильмы и влияние на кинематограф. Вход — по билетам. Подробнее о киношке можно прочитать в материале от «МК в Самаре».