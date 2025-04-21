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В Самаре 27 апреля пройдет пешеходная экскурсия, посвященная Эльдару Рязанову

27 апреля в 14:00 музей Эльдара Рязанова проведет первую в этом сезоне пешеходную экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).

27 апреля в 14:00 музей Эльдара Рязанова проведет первую в этом сезоне пешеходную экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+). Участники узнают о связи режиссера с городом, причинах переезда его семьи в Самару, жизни родственников и влиянии Волги на его судьбу.

Экскурсия со старшим научным сотрудником Вячеславом Вербовым начнется у дома на ул. Фрунзе, 120, где родился Рязанов. Продолжительность — 1,5 часа. Вход — по билетам, количество мест ограничено.

26 апреля в 17:00 в музее также пройдет встреча киношколы, посвященная творчеству Жана-Пьера Мельвиля (16+). Участники обсудят его фильмы и влияние на кинематограф. Вход — по билетам. Подробнее о киношке можно прочитать в материале от «МК в Самаре».

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