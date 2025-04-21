Собянин: еще несколько знаковых объектов будет благоустроено в ТиНАО

Ранее мэр рассказывал, что в текущем году на территории Восточного административного округа Москвы реализуют шесть проектов благоустройства. В частности, рабочие приведут в порядок парк «Янтарная горка», который находится недалеко от районного центра «Место встречи “Янтарь”. Там обновят пешеходные и беговые дорожки с резиновым покрытием, создадут зоны отдыха с лавочками и качелями под навесом и установят площадку с мини-амфитеатром и сценой для мероприятий.