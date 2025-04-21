Житель Новосибирской области проиграл суд по делу о призыве в армию

В Барабинске Новосибирской области суд рассмотрел дело местного жителя, который пытался оспорить решение о призыве его в армию. Молодой человек настаивал на наличии заболеваний, якобы препятствующих прохождению службы, однако суд не нашёл для этого оснований. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.