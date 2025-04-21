Житель Новосибирской области проиграл суд по делу о призыве в армию

В Барабинске Новосибирской области суд рассмотрел дело местного жителя, который пытался оспорить решение о призыве его в армию. Молодой человек настаивал на наличии заболеваний, якобы препятствующих прохождению службы, однако суд не нашёл для этого оснований. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Согласно материалам дела, 21-летний парень состоял на воинском учёте с категорией годности «А» и имел отсрочку от армии до окончания обучения в колледже. После получения диплома в 2023 году он прошёл медицинскую комиссию в рамках осеннего призыва и был признан годным с незначительными ограничениями (категория «Б»).
Житель Барабинска попытался обжаловать решение призывной комиссии, заявив, что у него есть проблемы со здоровьем. Но в ходе судебного разбирательства была проведена военно-медицинская экспертиза, которая не подтвердила наличие заболеваний, препятствующих службе.
Суд пришел к выводу, что у призывной комиссии не было оснований направлять парня на дополнительное обследование. Иск был отклонён, а истцу также пришлось оплатить судебные издержки — 73 500 рублей за проведение экспертизы.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Истец имеет право на обжалование.