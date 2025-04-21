Пермяки встревожились, увидев пустырь вместо остановки на ул. Чернышевского

В список замены также попали ещё пять пунктов: «Улица Сибирская» (по ул. Луначарского), «Улица Максима Горького» и «Театр юного зрителя» (по ул. Екатерининской), «Гипермаркет “Семья” (в сторону из центра города) и “Площадь Дружбы” (по улице Дружбы).