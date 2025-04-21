Пермяки встревожились, увидев пустырь вместо остановки на ул. Чернышевского

Жители Перми встревожились, увидев вместо остановки на улице Чернышевского пустырь.
О пропаже остановки perm.aif.ru рассказал корреспондент сайта, который живёт поблизости. Утром, собираясь отправиться на работу, он заметил, что автобусный остановочный пункт «Улица Чернышевского» на улице Николая Островского исчез, и люди ждали свой транспорт, стоя на ногах.
Позже пропажу заметили и другие пермяки, которые поделились своим наблюдением с телеграм-каналом «ЧП Пермь».
«Мистика. На Чернышевского пропала остановка», — рассказали встревоженные жители города.
Причину исчезновения павильона объяснил телеграм-канал департамента транспорта администрации Перми. Как рассказали в ведомстве, этот остановочный пункт попал в список павильонов, которые планируют заменить в апреле 2025 года.
«На замену павильона и восстановление фундамента требуется время. Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!», — рассказывает канал департамента «Пермский транспорт».
В список замены также попали ещё пять пунктов: «Улица Сибирская» (по ул. Луначарского), «Улица Максима Горького» и «Театр юного зрителя» (по ул. Екатерининской), «Гипермаркет “Семья” (в сторону из центра города) и “Площадь Дружбы” (по улице Дружбы).