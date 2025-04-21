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ГК «Лада» проиграл «Ростов Дону» в полуфинале Кубка России 19 апреля

Тольяттинские гандболистки потерпели поражение от южанок в Астрахани с разницей в десять мячей — 24:34.

Тольяттинские гандболистки потерпели поражение от южанок в Астрахани с разницей в десять мячей — 24:34 (12+).

Клуб из 63-го региона смог навязать равную борьбу «Ростов Дону» только в первой половине стартового отрезка. После этого было удаление, два тайм-аута и двузначное лидерство соперниц (20:10). На перерыв ушли при счете 13:21.

После перерыва «Лада» попыталась исправить ситуацию, успела набросать в ворота оппоненток шесть мячей подряд. Правда, результативные действия были, когда отрыв южанок от тольяттинок составлял уже 14 очков.

В итоге встреча закончилась с преимуществом «Ростов Дона» в +10 — 24:34. Подопечные Екатерины Маренниковой закончили выступление в Кубке России.

Ранее тольяттинские гандболистки стали чемпионками первенства России до 16 лет (6+).

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