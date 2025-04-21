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21 апреля заработает новая схема движения автобуса № 429 Самара — Новокуйбышевск

В областной столице изменится маршрут одного из автобусов, следующих до Новокуйбышевска.

В областной столице изменится маршрут одного из автобусов, следующих до Новокуйбышевска. Об этом сообщает минтранс региона.

Речь идет об автобусе № 429. Теперь он будет идти до станции «Аврора» вместо «Барбошиной Поляны». Представители ведомства говорят, что такой ход сократит интервал движения до 20 минут. Помимо этого, проезд на таком автобусе станет дешевле и остановится на отметке в 79 рублей.

Новокуйбышевцы прохладно приняли нововведение, на что минтранс посоветовал им пользоваться альтернативными маршрутами.

Больше интересного в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».