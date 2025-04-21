21 апреля заработает новая схема движения автобуса № 429 Самара — Новокуйбышевск

Речь идет об автобусе № 429. Теперь он будет идти до станции «Аврора» вместо «Барбошиной Поляны». Представители ведомства говорят, что такой ход сократит интервал движения до 20 минут. Помимо этого, проезд на таком автобусе станет дешевле и остановится на отметке в 79 рублей.