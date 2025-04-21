Половина браков в Казахстане заканчивается разводом

По его словам, актуальным является вопрос алиментных платежей.
«Поскольку являются одной из самых социально значимых категорий дел, затрагивающих права несовершеннолетних и могут находиться на исполнении до 18 лет. На начало года на принудительном исполнении находилось 283 тыс. документов, из них 12 тыс. или 4% являются проблемными. По ним принимаются меры по обеспечению исполнения», — озвучил спикер.
Он отметил, что основными проблемами при отработке исполнительных документов о взыскании алиментов остаются отсутствие постоянного дохода, имущества, а в отдельных случаях — умышленное сокрытие доходов.
«С должниками, не имеющими постоянный доход, на системной основе проводится работа по их трудоустройству. Крайней мерой в отношении должников является привлечение их к административной и уголовной ответственности. Однако полагаем, что принятие данных мер полностью не разрешает проблему неоплаты алиментов. Нежелание содержать своих детей, уклонение от оплаты алиментов являются следствиями кризиса семейно-брачных отношений», — сказал министр юстиции.
С его слов, об этом также свидетельствует негативная статистика по количеству разводов: за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков — 124 774, составило почти половину.
«Полагаем, что тут должна проводиться комплексная работа отдельных государственных органов по укреплению института семьи и защите интересов детей. Данная категория дел находится на особом контроле министерства», — дополнил Ерлан Сарсембаев.