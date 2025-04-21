Половина браков в Казахстане заканчивается разводом

«Поскольку являются одной из самых социально значимых категорий дел, затрагивающих права несовершеннолетних и могут находиться на исполнении до 18 лет. На начало года на принудительном исполнении находилось 283 тыс. документов, из них 12 тыс. или 4% являются проблемными. По ним принимаются меры по обеспечению исполнения», — озвучил спикер.