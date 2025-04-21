В Москве 2ГИС начал показывать в навигаторе сигналы светофоров

Функционал пока работает в некоторых местах в Москве — в районе Цветного Бульвара, в Крылатском, на улице Авиаконструктора Сухого, в районе метро Владыкино и на улице Веерной. Данные о светофорах предоставляет Центр организации дорожного движения Москвы.
«Функция пока тестируется на нескольких перекрестках Москвы, а в ближайшее время мы расширим ее географию — наши технологии уже позволяют это сделать», — прокомментировал запуск глава продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.
Технологии 2ГИС синхронизируются с интеллектуальными светофорами с таймерами. 2ГИС показывает только актуальные для конкретного маршрута сигналы, что помогает избежать путаницы на перекрестках.
«Например, если маршрут проложен прямо, навигатор покажет, что на пути горит зеленый свет, даже если на соседнем направлении горит красный. Таким образом, навигатор ориентируется именно на маршрут пользователя», — объяснили в геосервисе.
«Эта инновация позволит автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными», — приводятся в релизе слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.