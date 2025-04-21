В Москве 2ГИС начал показывать в навигаторе сигналы светофоров

«Эта инновация позволит автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными», — приводятся в релизе слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.