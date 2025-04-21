Жители Иркутской области будут отдыхать восемь дней на майских праздниках

В Иркутской области на следующей неделе будет всего два рабочих дня — 28 и 30 апреля! Как стало известно КП-Иркутск, с 1 по 4 мая сибиряки освобождаются от работы в честь Праздника Весны и Труда. 29 апреля считается выходным из-за Родительского дня. С 8 по 11 мая, то есть с четверга по воскресенье, Приангарье будет отмечать День Победы.