Жители Иркутской области будут отдыхать восемь дней на майских праздниках

В Иркутской области на следующей неделе будет всего два рабочих дня — 28 и 30 апреля! Как стало известно КП-Иркутск, с 1 по 4 мая сибиряки освобождаются от работы в честь Праздника Весны и Труда. 29 апреля считается выходным из-за Родительского дня. С 8 по 11 мая, то есть с четверга по воскресенье, Приангарье будет отмечать День Победы.
Напомним, уже известно, какая программа запланирована в Иркутске на 9 мая. Начнется все с митинга у Вечного огня. К мемориалу приедут официальные лица, представители общественных организаций и все желающие горожане.
Парад подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона начнется на площади у областного правительства в 11.00. Помимо этого сибиряков ждет праздничный концерт и салют.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что светящийся объект в небе перепугал жителей Иркутской области. Позже выяснилось, что это был лишь пролет ракеты.