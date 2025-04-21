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Врач объяснила ростовчанам, как кофе может помочь при депрессии

Кофе как лекарство: врач рассказала, кому волшебный напиток поможет справиться с депрессией и деменцией.

Источник: Комсомольская правда

Напиток бодрости может оказаться не только приятным, но и полезным для здоровья. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян заявила в интервью NEWS.ru, что сваренный кофе способен помочь в борьбе с депрессией и деменцией.

-Для профилактики депрессии и деменции подходит только натуральный сваренный кофе, — пояснила эксперт. — Растворимый кофе не отличается от сваренного по количеству кофеина, но не содержит витамины и антиоксиданты.

Однако, не всем стоит налегать на этот напиток. Овнанян предупредила: «С осторожностью пить кофе надо при индивидуальной повышенной чувствительности, во время беременности и кормления грудью, детям, больным остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек». Особенно стоит ограничить употребление кофе людям с остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.