Врач объяснила ростовчанам, как кофе может помочь при депрессии

Напиток бодрости может оказаться не только приятным, но и полезным для здоровья. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян заявила в интервью NEWS.ru, что сваренный кофе способен помочь в борьбе с депрессией и деменцией.
-Для профилактики депрессии и деменции подходит только натуральный сваренный кофе, — пояснила эксперт. — Растворимый кофе не отличается от сваренного по количеству кофеина, но не содержит витамины и антиоксиданты.
Однако, не всем стоит налегать на этот напиток. Овнанян предупредила: «С осторожностью пить кофе надо при индивидуальной повышенной чувствительности, во время беременности и кормления грудью, детям, больным остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек». Особенно стоит ограничить употребление кофе людям с остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.