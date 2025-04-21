Врач объяснила ростовчанам, как кофе может помочь при депрессии

Однако, не всем стоит налегать на этот напиток. Овнанян предупредила: «С осторожностью пить кофе надо при индивидуальной повышенной чувствительности, во время беременности и кормления грудью, детям, больным остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек». Особенно стоит ограничить употребление кофе людям с остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.