Российский тренер А. Григорян назвал матч ЦСКА — «Крылья Советов» лучшим в РПЛ

Команды встретились вечером 20 апреля в Москве. Это была заключительная игра 25-го тура Премьер-лиги.
Напомним, клубы разошлись ничьей (1:2+). Счет открыли «армейцы». На 69-й минуте самарцев огорчил Секу Койта. Далее, на 74-й, пенальти реализовал и сравнял Иван Сергеев — 1:1.
Результат матча не повлиял на положение команд в таблице. Москвичи остались на четвертой позиции с 48 очками, а подопечные Игоря Осинькина закрепились на 11-й с 27. Столько же у махачкалинского «Динамо», которое идет на десятом месте.
«Это была лучшая встреча в текущем сезоне РПЛ с точки зрения качества. Что касается самарцев, то их игру поставил бы между классной и выдающейся. Провели сумасшедший по качеству матч. Великолепно подготовились и создали столько проблем, что теперь “армейцы” будут долго восстанавливаться», — сказал российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».
Подчеркнул: волжане смогли вскрыть структуру столичного коллектива. В том числе в центральной оси. Хотя там, по словам специалиста, у москвичей было численное преимущество.
Недавно писали, что Иван Сергеев стал третьим футболистом «Крыльев» в XXI веке, который забил в четырех матчах подряд.
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