Российский тренер А. Григорян назвал матч ЦСКА — «Крылья Советов» лучшим в РПЛ

«Это была лучшая встреча в текущем сезоне РПЛ с точки зрения качества. Что касается самарцев, то их игру поставил бы между классной и выдающейся. Провели сумасшедший по качеству матч. Великолепно подготовились и создали столько проблем, что теперь “армейцы” будут долго восстанавливаться», — сказал российский тренер Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».