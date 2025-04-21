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Первый в этом сезоне фонтан заработал в Нижнем Новгороде

Фонтан открылся на площади около КЗ «Юпитер».

Первый в этом году фонтан включили в Нижнем Новгороде. Он заработал на площади около КЗ «Юпитер», сообщает корреспондент сайта pravda-nn.ru.

Работающий фонтан заметили в минувшие выходные. Около него уже оказались десятки детей, которые радостно забавлялись с водой в жаркую погоду.

Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде будут функционировать 22 городских фонтана. Среди них появится и новый — в сквере у дома № 17 по улице Чаадаева в Московской районе. Его откроют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода». Открытие сезона фонтанов запланировано по традиции на 1 мая.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фонтан на площади Минина и Пожарского готовится к открытию.