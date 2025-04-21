Первый в этом сезоне фонтан заработал в Нижнем Новгороде

Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде будут функционировать 22 городских фонтана. Среди них появится и новый — в сквере у дома № 17 по улице Чаадаева в Московской районе. Его откроют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода». Открытие сезона фонтанов запланировано по традиции на 1 мая.