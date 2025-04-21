В Омских парках назвали дни проведения обработки от клещей

«Друзья, напоминаем вам, что в связи с проведением акарицидной обработки, просим воздержаться от посещения парков в указанные дни! 22 апреля с 9:00: Парк “Советский” и Сад “Сибирь”. 23 апреля с 9:00: Парк “30-летия ВЛКСМ” и Сад Кирова. Аттракционы в эти дни работать не будут!», — рассказали в администрации парков.