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В Омских парках назвали дни проведения обработки от клещей

22 и 23 апреля в парках будут закрыты аттракционны.

Источник: Комсомольская правда

В Омске активно начинается обработка от клещей общественных пространств. Так, муниципальные парки назвали точные даты проведения акарицидной обработки. По данным официального телеграм-канала «Городские парки Омск», 22 и 23 апреля будут закрыты аттракционы в следующих парках: «Советский», Сад «Сибирь», парк «30-летия ВЛКСМ» и Сад Кирова.

«Друзья, напоминаем вам, что в связи с проведением акарицидной обработки, просим воздержаться от посещения парков в указанные дни! 22 апреля с 9:00: Парк “Советский” и Сад “Сибирь”. 23 апреля с 9:00: Парк “30-летия ВЛКСМ” и Сад Кирова. Аттракционы в эти дни работать не будут!», — рассказали в администрации парков.

Ранее мы писали, что омичей покусали зараженные боррелиями клещи.