В Краснодаре представили программу празднования Дня Победы

С 1 по 4 мая в кинотеатре «Болгария» бесплатно покажут киноэпопею «Освобождение». С 5 по 12 мая участники движения «Пост № 1» будут нести Почетную Вахту Памяти у Вечного огня на Площади Памяти Героев и в парке «Чистяковская роща».