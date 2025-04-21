Мэр Новокуйбышевска Коробков будет искоренять вранье сотрудников администрации

Накануне жители Новокуйбышевска пожаловались в соцсетях на отсутствие нормального освещения в парке «Солдатский лес». Глава города Алексей Коробков среагировал и оперативно отписался в своем телеграм-канале: «Освещение в Солдатском лесу восстановлено. Спасибо за оперативные сигналы».
Однако бдительные горожане на этом не успокоились и сообщили главе города, что освещение восстановлено отнюдь не везде.
Завершил заочный диалог с местными жителями Коробков гневной тирадой: «С мест сообщают, что освещение восстановлено не везде. Спасибо общественным контролёрам. Враньё сотрудников будет искореняться».
Ранее «МК в Самаре» рассказал, что региональный минтранс запланировал укоротить популярный у новокуйбышевцев маршрут 429 «Новокуйбышевск — Самара».
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