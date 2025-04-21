Мэр Новокуйбышевска Коробков будет искоренять вранье сотрудников администрации

Накануне жители Новокуйбышевска пожаловались в соцсетях на отсутствие нормального освещения в парке «Солдатский лес». Глава города Алексей Коробков среагировал и оперативно отписался в своем телеграм-канале: «Освещение в Солдатском лесу восстановлено. Спасибо за оперативные сигналы».