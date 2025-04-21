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Решение об окончании отопительного сезона в Новосибирске отложено до 28 апреля

Жители Новосибирска пока будут жить с теплом в квартирах.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос об отключении отопления в Новосибирске пока остаётся открытым. Как сообщил первый заместитель мэра города Борис Буреев на совещании в региональном правительстве 21 апреля, рабочая группа, которая следит за ситуацией, пока не приняла окончательное решение.

По его словам, при департаменте энергетики и ЖКХ мэрии работает специальная группа, которая и определяет оптимальную дату окончания отопительного сезона. Повторное заседание этой группы намечено на понедельник, 28 апреля.

Ранее в мэрии неоднократно подчеркивали: отопление в домах отключат только при устойчивой положительной температуре воздуха в течение нескольких дней подряд. Пока таких условий нет, поэтому батареи в квартирах новосибирцев останутся горячими.