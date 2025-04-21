Гандбольная «Лада» уступила «Черноморочке» и осталась без бронзы Кубка 20 апреля

Команда из Самарской области встретилась с соперницами из Новороссийска в воскресенье в Астрахани. Тольяттинки проиграли с разницей в восемь очков — 22:30 (12+).
В первые 4 минуты в ворота «Лады» назначили три 7-метровых. Вратарь Валентина Войтулевич отразила только один. Далее «морячки» завладели инициативой и продолжали осаждать владения оппоненток из 63-го региона. Первая половина завершилась со счетом 10:18.
Во втором тайме «Черноморочка» держала тольяттинок на расстоянии в восемь-десять очков. Лишь однажды подопечные Екатерины Маренниковой сократили отставание до −7 — меньше чем за 3 минуты до конца. На большее их не хватило — 22:30.
До этого ГК «Лада» уступил «Ростов Дону» в полуфинале Кубка России по гандболу — 24:34 (12+).
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