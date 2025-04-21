Гандбольная «Лада» уступила «Черноморочке» и осталась без бронзы Кубка 20 апреля

Во втором тайме «Черноморочка» держала тольяттинок на расстоянии в восемь-десять очков. Лишь однажды подопечные Екатерины Маренниковой сократили отставание до −7 — меньше чем за 3 минуты до конца. На большее их не хватило — 22:30.