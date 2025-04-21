Минобороны Беларуси отправит на службу 10 тысяч призывников с 22 апреля

В соединения и воинские части в первый день направится примерно тысяча призывников. Они будут направляться на службу в силы спецопераций, Минскую военную комендатуру и 72-й гвардейский Объединенный учебный центр. В общем же, на укомплектование ВС, других войск и воинских формирований в течение апреля и мая будут направлены примерно 10 тысяч белорусов. И более четырех десятков тысяч белорусских граждан будут подлежать вызову в военкоматы осенью 2025-го.