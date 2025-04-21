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Минобороны Беларуси отправит на службу 10 тысяч призывников с 22 апреля

Минобороны: примерно 10 тысяч белорусов отправляются на службу в войска с 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили, что около 10 тысяч белорусов отправятся на службу в войска в ближайшее время.

Так, со вторника, 22 апреля, в Беларуси начинается отправка в войска мужчин, призванных на срочную военную службу. Белорусы будут направлены на службу в Вооруженные Силы, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы пограничной службы и госбезопасности.

В соединения и воинские части в первый день направится примерно тысяча призывников. Они будут направляться на службу в силы спецопераций, Минскую военную комендатуру и 72-й гвардейский Объединенный учебный центр. В общем же, на укомплектование ВС, других войск и воинских формирований в течение апреля и мая будут направлены примерно 10 тысяч белорусов. И более четырех десятков тысяч белорусских граждан будут подлежать вызову в военкоматы осенью 2025-го.

— Вызову на призывные комиссии осенью текущего года подлежит около 43 тысяч молодых людей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Еще в Минобороны сообщили, что присяга у пополнения в Беларуси в 2025 году пройдет 24 мая.

Увольняться в запас военнослужащие-срочники, которые выслужили установленные сроки, в этом году будут в этот же период, в апреле — мае.

Еще мы писали, что трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса.

Между тем глава Нацбанка и экс-премьер Головченко сказал, когда белорусы перестанут считать в долларах: «От этой ментальной привязки обязательно избавимся».