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Жара возвращается: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 21 апреля). Узбекистанцев снова ждёт летнее тепло. По данным Узгидромета, на этой неделе температура воздуха будет уверенно расти, и уже к выходным в некоторых регионах страны достигнет +33 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 72% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: Vaib.Uz

Без осадков и с повышением температуры

Сегодня и завтра в большинстве регионов республики будет сухо. Лишь местами — в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в Ферганской долине — во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В среду, 23 апреля, грозовые осадки сохранятся только в районах Ферганской долины. А уже с 24 по 25 апреля по всей территории страны ожидается устойчивая сухая и ясная погода.

Температурный прогноз

После недавнего похолодания в выходные дни температура воздуха вновь пойдёт вверх.

— 22 апреля: днём +20…+25°С, а к концу недели: +25…+30°С. В северных, южных и пустынных зонах: местами до +31…+33°С.

В предгорных и горных районах 21—22 апреля сохраняется риск селе-паводковых явлений из-за возможных локальных осадков и таяния снегов.

Погода в Ташкенте

В столице сегодня вечером и во вторник днём возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до +21…+24°С. С 23 по 25 апреля осадки маловероятны, ожидается постепенное потепление до +25…+28°С.

Ночью температура в эти дни будет держаться на уровне +12…+15°С.