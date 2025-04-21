Жара возвращается: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Без осадков и с повышением температуры
Сегодня и завтра в большинстве регионов республики будет сухо. Лишь местами — в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в Ферганской долине — во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.
В среду, 23 апреля, грозовые осадки сохранятся только в районах Ферганской долины. А уже с 24 по 25 апреля по всей территории страны ожидается устойчивая сухая и ясная погода.
Температурный прогноз
После недавнего похолодания в выходные дни температура воздуха вновь пойдёт вверх.
— 22 апреля: днём +20…+25°С, а к концу недели: +25…+30°С. В северных, южных и пустынных зонах: местами до +31…+33°С.
В предгорных и горных районах
Погода в Ташкенте
В столице сегодня вечером и во вторник днём возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до +21…+24°С. С 23 по 25 апреля осадки маловероятны, ожидается постепенное потепление до +25…+28°С.
Ночью температура в эти дни будет держаться на уровне +12…+15°С.