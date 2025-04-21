Столичный бизнес представит свои бренды на 250 площадках проекта «Лето в Москве»

«Запланировано более 250 площадок в городских парках, скверах, на бульварах, площадях, в бассейнах. Предприниматели смогут представить свои бренды на площадках проекта или предложить посетителям специальные условия и акции на своей территории. За это московские бизнесмены получат доступ к сервисам по продвижению своих товаров и услуг, освещение в городских СМИ и соцсетях, а 100 самых активных предпринимателей поощрят пакетом предложений по продвижению бренда от компаний VK и “Яндекс”», — отметил первый заместитель руководителя аппарата Мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.