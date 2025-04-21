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В Омске продают легендарный реактивный самолет Л-29 «Дельфин» за 2,9 млн рублей

Самолет оснащен мощным реактивным двигателем M-701c-500.

Источник: Комсомольская правда

На платформе «Авито» в Омске появилось необычное объявление. Продается реактивный учебно-тренировочный самолет Л-29 «Дельфин». Этот самолет известен тем, что на нем обучались тысячи советских пилотов. Его предлагают за 2,9 млн рублей.

60-летний «Дельфин» — это не просто летательный аппарат, а легенда. Продавец отмечает высокую эффективность модели. Курсанты осваивали самостоятельные полеты всего за 13 часов практики на этом летательном аппарате. Самолет оснащен мощным реактивным двигателем M-701c-500 с тягой 890 кг. Он развивает скорость до 700 км/ч и поднимается на высоту до 11 км. Дальность полета ограничена 640 км. Это связано с низкой топливной эффективностью, из-за чего продолжительность полёта составляет примерно один час.

Сейчас самолет находится на аэродроме Марьяновка в Омской области. Он полностью укомплектован. Желающие приобрести частичку истории авиации могут связаться с продавцом через «Авито».