В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить налоговые льготы компаниям, которые выделяют своим многодетным сотрудникам компенсации на семейный отдых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
«Проект федерального закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации” направлен на повышение уровня социальной поддержки многодетных семей путем предоставления налоговых льгот работодателям, которые оказывают своим сотрудникам дополнительные социальные гарантии», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается освободить от налогообложения суммы, которые работодатели выплачивают своим многодетным сотрудникам на покупку путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации и оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно, включая провоз багажа весом до 30 килограммов.
«Такая налоговая льгота должна предоставляться, если поездки организовывают родители с тремя и более детей. При этом старшему ребенку не должно быть больше 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательной организации», — добавил он.
Миронов напомнил, что недавно депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступили с инициативой о введении туристического кешбэка «Лето-2025», так как, по их мнению, государство должно компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха, но, учитывая высокие цены на путёвки и туры по России, предлагается ввести дополнительную программу поддержки граждан.
Лидер СРЗП отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. По его словам, в 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 стало 2,65 миллиона, и в таких семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, а к числу малоимущих относится каждая третья семья.
«Очевидно, что принятие законопроекта нашей фракции приведёт к улучшению их материального положения и позволит повысить уровень социальной поддержки многодетных семей», — заключил политик.