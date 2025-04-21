В ГД внесут проект о льготах для компаний, оплачивающих отдых многодетным

Лидер СРЗП отметил, что в последние годы в России наблюдается рост числа многодетных семей. По его словам, в 2023 году их было 2,4 миллиона, а в 2025 стало 2,65 миллиона, и в таких семьях воспитывается почти 8 миллионов детей, а к числу малоимущих относится каждая третья семья.