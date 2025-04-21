Массовое отключение света ожидает ростовчан на новой рабочей неделе

Кроме того, в этот же день с 9:00 до 18:00 не будет света на улицах: Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Аккуратная, Бетховена, Бородина, Котовского, Прудовая, Вёшенский, Доватора, Латвийская, Лесная, Нарвская, Приамурская, Прибалтийская, Прудовая, Светлая, Чайковского, Бессарабская, Ейская, Кронштадтская, Кутузова, Литовская, Сестрорецкая, Тюленина, Багряный, Главная, Лунный, Лучистая, Озарённая, Осенняя, Прелестная, Радостный, Клубничная, Оливковая, Цветная, Цветочная, а также в СНТ «Светлый путь», ДНТ «Любушкино», ДНТ «Геолог», Кооператив «Заря», СНТ «Строитель», СТ «Коммунар», ТП «Дубровин», СНТ «Донподход».