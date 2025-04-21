Массовое отключение света ожидает ростовчан на новой рабочей неделе

По информации, предоставленной пресс-службой «Донэнерго» на их сайте, это связано с плановыми работами.
В понедельник, 21 апреля, с 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам: ул. Красноармейская, дома 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; пр. Ворошиловский, 87, 89/80; ул. Коллективная, дома с 1 по 77 и с 2 по 66; ул. Водопьянова, 1−13, 2−10; ул. Коккинаки, 1−15, 2−8; ул. Слепнёва, 1−7; ул. Леваневского, 1−39, 2−32; ул. Чкалова, 1−97, 2−118; ул. Зеленодольская, 1−35, 2−38; ул. Кировоградская, 2−50, 9−47; ул. Ляпидевского, 2−12; ул. Железнякова, 1−7, 2−10; ул. Димитрова, 1−51, 2−74; ул. Руставели, 2−90; ул. Грекова, 3−35, 4−34; ул. Полторацкого, 72−120, 87−119; ул. Цимлянская, 1−41, 2−40; ул. Молокова, 17/53; ул. Малюгиной, 220/84, 232, 236; пер. Кировский, 79/236; пер. Университетский, 78 «Г», 84.
Также будет обесточена НПС Родионовка с 9:00 до 18:00.
Во вторник, 22 апреля, с 9 утра до 5 вечера отключат электричество в домах по адресам: ул. Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; пр. Ворошиловский, 87, 89/80; ул. Орбитальная, 13, 15; ул. Солнечная; 2-я ул. Циолковского; 35-я Линия, 21−81; 37-я Линия, 12−76, 25−97; 39-я Линия, 24−90; ул. Богданова, 58−74; 2-й пер. Пролетарская, 51−55, 44−54; ул. Сарьяна, 48−66, 55−73; ул. Филимоновская, 2−18, 17−19; ул. Эстонская, 1−47; 1-й пер., 2−4; ул. Сиверса, 28А, 31.
Кроме того, в этот же день с 9:00 до 18:00 не будет света на улицах: Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Аккуратная, Бетховена, Бородина, Котовского, Прудовая, Вёшенский, Доватора, Латвийская, Лесная, Нарвская, Приамурская, Прибалтийская, Прудовая, Светлая, Чайковского, Бессарабская, Ейская, Кронштадтская, Кутузова, Литовская, Сестрорецкая, Тюленина, Багряный, Главная, Лунный, Лучистая, Озарённая, Осенняя, Прелестная, Радостный, Клубничная, Оливковая, Цветная, Цветочная, а также в СНТ «Светлый путь», ДНТ «Любушкино», ДНТ «Геолог», Кооператив «Заря», СНТ «Строитель», СТ «Коммунар», ТП «Дубровин», СНТ «Донподход».