В Большом Голоустном завершились поиски шестилетнего мальчика и его дедушки

В Иркутской области завершились поиски шестилетнего мальчика и его 46-летнего дедушки. Напомним, 20 апреля они отправились в поездку по Большому Голоустному на темно-синем мотоскутере, около шести часов вечера позвонили родственникам и сказали, что приедут немного позже. Однако больше на связь так и не выходили. На поиски вышло более 40 человек, в том числе и волонтеры. Искали как в самом поселке, так и в его окрестностях, однако никаких результатов это не дало.