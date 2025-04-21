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В Большом Голоустном завершились поиски шестилетнего мальчика и его дедушки

20 апреля мужчина с ребенком уехали на скутере, а после бесследно исчезли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершились поиски шестилетнего мальчика и его 46-летнего дедушки. Напомним, 20 апреля они отправились в поездку по Большому Голоустному на темно-синем мотоскутере, около шести часов вечера позвонили родственникам и сказали, что приедут немного позже. Однако больше на связь так и не выходили. На поиски вышло более 40 человек, в том числе и волонтеры. Искали как в самом поселке, так и в его окрестностях, однако никаких результатов это не дало.

Как позже сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, пропавшие находились в нескольких километрах от Байкала. В поисковом отряде ЛизаАлерт сообщили, что на данный момент их эвакуируют домой. С мужчиной и ребенком все хорошо.

Где они были почти сутки и почему не выходили на связь — пока неизвестно. Полицейские уточняют всю информацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Бурятии пятерых охотников эвакуировали со льда Байкала из-за метели.