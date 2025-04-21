После отмены концерта в Перми Лолиту запретили в соседнем Ижевске

Лолита Милявская в своих соцсетях сообщила об отмене ее концерта в Ижевске. Певица рассказала, что в адрес директора ижевского ДК «Аксион» поступила жалоба от «Союза добровольцев Донбасса» и неуказанных жителей города.
В жалобе общественники обвинили ее в «развратных голых вечеринках» и безнравственности, а также предложили ей чистосердечно покаяться и извиниться. Лолита также сообщила о 126 непроданных билетах за неделю до ее концерта. Она приносит извинения своим любимым зрителям и намерена обратиться с иском в суд за клевету.
Около месяца назад, 19 марта, концерт Лолиты не состоялся в Перми. Его также отменили после обращения общественников. «Гуманитарный центр Прикамья» на своей странице во «Вконтакте» разместил письмо в адрес глав региона и Перми, краевых министров культуры и спорта.
Общественники указали, что выступление певицы «способно оказать крайне негативное влияние на общественное восприятие деятельности организаций, оказывающих поддержку фронту, участникам и ветеранам СВО». Кроме того, его расценили «как косвенную пропаганду аморального поведения», несущего негативное влияние на патриотическое воспитание молодежи.