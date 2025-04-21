После отмены концерта в Перми Лолиту запретили в соседнем Ижевске

В жалобе общественники обвинили ее в «развратных голых вечеринках» и безнравственности, а также предложили ей чистосердечно покаяться и извиниться. Лолита также сообщила о 126 непроданных билетах за неделю до ее концерта. Она приносит извинения своим любимым зрителям и намерена обратиться с иском в суд за клевету.