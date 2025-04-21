Жителей Самары возмутило краснодарское вино «Победа» стоимостью 1945 рублей

В областной столице появилось вино под именем «Победа», стоимостью 1945 рублей. Продукт вызвал негодование общественности.
Одна из блогеров назвала это «оскорблением истории страны» и является «колхозной попойкой».
Напиток выпустила винодельня из Краснодарского края. Тираж тоже говорящий 1945 бутылок. Представители компании подчеркивают, что продукт получил высокие оценки критиков и был создан как особый купаж из трех сортов винограда.
Винодельня также заявила о том, что оформление и концепт были одобрены Росалкоголем.
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