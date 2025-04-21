Экспертиза одобрила проект Центра бокса в Южном парке в Калининграде

Общая площадь двухэтажного здания на улице Железнодорожной составит 4600 квадратных метров. В нём обустроят ринг с трибунами на 200 человек, игровой зал со скамейками для запасных и наблюдателей, снарядный и тренажёрный залы. Также в центре разместят раздевалки с душевыми и туалетами, кабинеты для медицинского работника, методистов и администрации, для допинг-контроля, обслуживающего персонала, инструктажей, складские и хозяйственные помещения, сауну.