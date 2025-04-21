Нападающий «Крыльев» Сергеев высказался о возможном переходе в топ-клуб летом

Форвард самарцев объяснил: у него есть действующее соглашение с волжанами. Добавил: все остальные вопросы лучше сдавать спортивному директору «КС» Руслану Пименову.
На днях Иван Сергеев забил восьмой мяч за «зелено-бело-синих». Отличился на 74-й минуте с пенальти и спас команду от поражения от ЦСКА. Для него гол стал восьмым в нынешнем сезоне РПЛ.
При этом 29-летний нападающий поразил ворота соперника в четвертом матче подряд. Ранее в составе волжан такое удавалось только Андрею Тихонову и Андрею Каряке в 2004 году.
«Сейчас все полностью сконцентрированы на остатке сезона. А у меня есть действующий контракт с “Крыльями”. Вопросы к Пименову», — сказал Сергеев журналисту «Чемпионата».
Недавно российский тренер Александр Григорян назвал матч ЦСКА — «Крылья Советов» лучшим в РПЛ.
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