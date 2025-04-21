Предприятия продолжили поставки молока из Ростовской области в Абхазию

За прошедшую неделю из Ростовской области в Абхазию на экспорт оформили 8,5 тонн готовой молочной продукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Вся продукция прошла проверку и была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она полностью соответствует требованиям страны-импортера, а ее качество подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — отметили в ведомстве.
Нарушений в законности происхождения товаров не выявили. Разрешение на вывоз предприятия получили через систему «Аргус».
Добавим, в апреле 2025 года из Ростовской области в Абхазию отправили такую же партию молочной продукции.