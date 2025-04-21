Предприятия продолжили поставки молока из Ростовской области в Абхазию

— Вся продукция прошла проверку и была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она полностью соответствует требованиям страны-импортера, а ее качество подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — отметили в ведомстве.