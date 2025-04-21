Россиянам раскрыли, какие продукты подешевеют в мае

В мае в России ожидается снижение цен на сезонные овощи. Об этом сообщил генеральный директор экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексей Плугов.
По его информации, цены на огурцы могут снизиться в пределах 18−24%, в то время как на помидоры падение цен составит 12−18%. В это время года, как правило, наблюдается сезонное ослабление цен на эти овощи.
Кроме того, также прогнозируется снижение цен на куриные яйца, которое может составить 6−8%.
Ранее, в марте, плиточный шоколад оказался самым подорожавшим продуктом в несетевой рознице, увеличившись в цене на 35%. Цены на какао, горячий шоколад, сыр, сметану и сливки выросли более чем на 20%. В то же время, наблюдается снижение цен на куриное мясо на 1%, пельмени и манты на 2%, а яйца и зефир подешевели на 3%.