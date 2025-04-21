Первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге вновь заменят митингом-концертом

По словам руководителя пресс-службы федерации Виктора Вахрушева, запланировано участие 5 тыс. человек. На митинге выступит врио губернатора области Денис Паслер и другие представители власти, отметил Вахрушев. На сцену выйдут коллективы екатеринбургского Театра эстрады и победители конкурса рабочей песни. Членам профсоюзов будут бесплатно раздавать чай.
«В прошлом году не повезло с погодой, но, несмотря на это, мы собрали более 5 тыс. человек. В этом году подготовились и предусмотрели чай на случай непогоды», — отметил Вахрушев, добавив, что мероприятие начнется в 10:00.
Демонстрации по главным улицам Екатеринбурга не запланировано. Отметим, первомайское шествие не проводят в столице Урала уже несколько лет из-за высокого уровня террористической опасности.