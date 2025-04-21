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Первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге вновь заменят митингом-концертом

Екатеринбуржцы отметят Первомай масштабным митингом-концертом на «Екатеринбург-Арене». Об этом ЕАН сообщили в Федерации профсоюзов Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы федерации Виктора Вахрушева, запланировано участие 5 тыс. человек. На митинге выступит врио губернатора области Денис Паслер и другие представители власти, отметил Вахрушев. На сцену выйдут коллективы екатеринбургского Театра эстрады и победители конкурса рабочей песни. Членам профсоюзов будут бесплатно раздавать чай.

«В прошлом году не повезло с погодой, но, несмотря на это, мы собрали более 5 тыс. человек. В этом году подготовились и предусмотрели чай на случай непогоды», — отметил Вахрушев, добавив, что мероприятие начнется в 10:00.

Демонстрации по главным улицам Екатеринбурга не запланировано. Отметим, первомайское шествие не проводят в столице Урала уже несколько лет из-за высокого уровня террористической опасности.