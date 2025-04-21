Правительство утвердило значения уровня воды в Байкале в 2025—2027 годах — Сергей Тен

В правительстве РФ утвердили минимальные и максимальные значения уровня воды в Байкале в 2025—2027 годах, сообщил депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен. Федеральным законом «Об охране озера Байкал» предусмотрено принятие не только специальных законодательных актов, но также и ряда важных подзаконных документов в сфере экологии и социально-экономического развития Байкальской природной территории (БПТ), которые непосредственным образом влияют на жизнь значительной части населения Иркутской области и Республики Бурятия, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу депутата.
Выверенное установление уровня воды в Байкале зависит от целого ряда природных, социальных, экономических и технических факторов. В 2020—2021 годах межфракционная рабочая группа «Байкал» Государственной думы РФ настояла на том, что при подготовке очередного постановления правительства об определении максимального и минимального значения уровня воды в Байкале Минприроды России и Росводресурсы должны максимально учесть мнение субъектов федерации, а также научного сообщества, которому было поручено подготовить специальное исследование по этому вопросу. Результаты данного исследования подробно обсуждались депутатами и сенаторами от Байкальского региона, Общественной палатой Российской Федерации, наукой и экспертами с участием заинтересованных сторон, а затем легли в основу постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2025 № 481 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2025 — 2027 годах».
«Данное постановление имеет большое значение для жизнедеятельности граждан и организаций в Байкальском регионе, особенно для Иркутской области и Республики Бурятия. Это напрямую связано с гидрологическим режимом озера, вмещающем в себя более 23,5 тысяч кубических километров воды — порядка 20% запасов всей пресной воды мира — а также периодом водности — маловодный, средневодный, полноводный. Если, например, жителям прибрежных территорий Иркутской области, берег которой является скалистым и высоким, уровень Байкала не так важен, то если установить слишком высокие отметки для прибрежных районов Бурятии — к примеру, Кабанского, Прибайкальского — это может вызвать подтопления прибрежных территорий. Важное значение уровень Байкала имеет и для энергетики и электрогенерации, объем воды, сбрасываемый через Иркутскую ГЭС, является одним из основных инструментов регулирования уровня озера. При этом территории Иркутской области ниже по течению ГЭС также подвержены риску затопления», — отметил руководитель МРГ «Байкал» Сергей Тен.
19 апреля постановление «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2025 — 2027 годах» вступило в силу.
«Межфракционная рабочая группа “Байкал” займется мониторингом его правоприменения», — заключил Сергей Тен.