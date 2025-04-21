Правительство утвердило значения уровня воды в Байкале в 2025—2027 годах — Сергей Тен

«Данное постановление имеет большое значение для жизнедеятельности граждан и организаций в Байкальском регионе, особенно для Иркутской области и Республики Бурятия. Это напрямую связано с гидрологическим режимом озера, вмещающем в себя более 23,5 тысяч кубических километров воды — порядка 20% запасов всей пресной воды мира — а также периодом водности — маловодный, средневодный, полноводный. Если, например, жителям прибрежных территорий Иркутской области, берег которой является скалистым и высоким, уровень Байкала не так важен, то если установить слишком высокие отметки для прибрежных районов Бурятии — к примеру, Кабанского, Прибайкальского — это может вызвать подтопления прибрежных территорий. Важное значение уровень Байкала имеет и для энергетики и электрогенерации, объем воды, сбрасываемый через Иркутскую ГЭС, является одним из основных инструментов регулирования уровня озера. При этом территории Иркутской области ниже по течению ГЭС также подвержены риску затопления», — отметил руководитель МРГ «Байкал» Сергей Тен.