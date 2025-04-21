Стало известно, какие дома в Самаре могут остаться без холодной воды 21 апреля

Также, стало известно какие дома в Самаре являются рекордсменами по засорам канализации. Они находятся буквально вплотную друг к другу. Подробности рассказали в «РКС-Самара». А вот в микрорайоне «Новая Самара» ресурсниками было вручную удалено 2,5 тонны бытового мусора из канализации. По словам представителей организации, несмотря на относительно новое оборудование, оно не может справляться с предметами, не предназначенными для спуска в трубы.