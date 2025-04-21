Стало известно, какие дома в Самаре могут остаться без холодной воды 21 апреля

В Самаре в рамках ремонтных работ на некоторых участках трубопровода от воды будут отключены несколько домов.
Отключение возможно по адресам:
2-й переулок, 59 (частный сектор, 2-й переулок от улицы Горной до Речной);
проспект Ленина, 2а, б;
улица Московская, 70 (частный сектор на улице Временной, 2-й Новой);
улица Ленинская, 142;
улица Вилоновская, 2а (Вилоновская, 1, 2а);
улица Нефтяников, 10а (Нефтяников, 10а, 12; Молдавская, 3);
улица Ивана Булкина, 32 (Ивана Булкина 34, 34а, 36, 38а; Артемовская 52, 52а, 54; Печерская, 57);
Совхозный проезд, 24−26 (Ветлянская, 38, 39, 40, 41, 41а, 45, 46, 48; Совхозный проезд административные здания);
Болгарский переулок, 2 (частный сектор, 8-я Просека, Болгарский переулок, 2−41; 8-я Просека, 1−12в;
7-я Просека, 1 (санаторий);
улица Стара-Загора, 267в; проспект Карла Маркса, 372 (проспект Карла Маркса, 364, 372а, 372, 376, 374, 378, 382, 370, 368, 380).
На данный момент ресурсники также занимаются перекладкой канализационных труб в 16-м квартале Мехзавода.
Ранее мы писали о том, что в областной столице нашли огромный заброшенный тоннель, который связан с одним из самарских предприятий.
Также, стало известно какие дома в Самаре являются рекордсменами по засорам канализации. Они находятся буквально вплотную друг к другу. Подробности рассказали в «РКС-Самара». А вот в микрорайоне «Новая Самара» ресурсниками было вручную удалено 2,5 тонны бытового мусора из канализации. По словам представителей организации, несмотря на относительно новое оборудование, оно не может справляться с предметами, не предназначенными для спуска в трубы.
Больше новостей о Самаре и области в оперативном режиме вы можете найти в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».