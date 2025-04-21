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Вратарь Помазун установил уникальное достижение после матча «Спартак» — «Акрон»

Илья и Александр Помазуны стали первым дуэтом отца и сына, которые выступили за один клуб в чемпионате страны.

Илья и Александр Помазуны стали первым дуэтом отца и сына, которые выступили за один клуб в чемпионате страны.

28-летний Илья провел дебютный матч за «красно-белых» в Самаре 19 апреля. Москвичей принимал тольяттинский «Акрон». Хозяева уступили с разницей в один мяч — 2:3 (12+).

Помазуна-младшего огорчили Артем Дзюба с пенальти и 18-летний воспитанник «Академии Коноплева» Дмитрий Пестряков. При этом за «Спартак» с 1993-го по 1994-й играл и его отец Александр.

Сам же Илья перебрался в столичный клуб из ЦСКА. А до этого защищал ворота екатеринбургского «Урала». Контракт с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Об этом говорится на сайте Transfermarkt.

Недавно писали, что тольяттинская команда продлила соглашение о сотрудничестве с главным тренером Зауром Тедеевым еще на 2 года.

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