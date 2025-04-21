С 1 мая в Омске изменятся маршруты автобусов № 12 и № 139

Глава города Сергей Шелест объявил о корректировке схемы движения общественного транспорта. С 1 мая маршруты автобусов № 12 и № 139 будут продлены до конечной остановки «Посёлок Ермак». Ранее конечной остановкой этих маршрутов была «Улица Малунцева».