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С 1 мая в Омске изменятся маршруты автобусов № 12 и № 139

Некоторые остановки будут исключены из маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Сергей Шелест объявил о корректировке схемы движения общественного транспорта. С 1 мая маршруты автобусов № 12 и № 139 будут продлены до конечной остановки «Посёлок Ермак». Ранее конечной остановкой этих маршрутов была «Улица Малунцева».

Кроме того, из маршрута автобуса № 139 исключаются остановки «СНТ “Нефтехимик”, “Подстанция”, СНТ “Юбилейный”, “Стела”, “По требованию”. Новый маршрут автобуса № 139 будет проходить по следующему пути: “Посёлок Ермак — проспект Мира — ул. Лукашевича — ул. Ватутина — ул. Конева — ул. Волгоградская — ул. Сейфулина — Исилькульский тракт — 2888 км”. Градоначальник призвал горожан учитывать изменения при планировании поездок.