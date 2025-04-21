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В Саянске пальцы 4-летней девочки застряли в сливе раковины

Спасателям пришлось распилить конструкцию с помощью специального инструмента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске помогли четырехлетней девочке, которая засунула пальцы в слив раковины. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, к спасателям обратились родители ребенка, так как они не смогли самостоятельно помочь дочке.

— При помощи специального инструмента освободили пальчики малышки. Медицинская помощь не понадобилась, — сообщают в ведомстве.

Важно! Родителей просят не оставлять детей без присмотра и следить за тем, с какими предметами они играют.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски шестилетнего мальчика и его дедушки завершились в Большом Голоустном. Напомним, 20 апреля они уехали на скутере, а после бесследно исчезли.