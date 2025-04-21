Рождаться с носом: создатели «Буратино» раскрыли детали проекта

Спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино» сказка возвращается на экраны. Вместе с любимыми песнями, героями, которых знают все взрослые и дети нашей страны, и самыми современными технологиями, благодаря которым мир Буратино будет выглядеть как никогда зрелищно. Это стало понятно уже из первого трейлера фильма. А корреспонденты «Известий» побывали на съемочной площадке и своими глазами увидели, как создаются новые страницы биографии деревянного человечка. В прокате его история появится 1 января 2026 года. Кому 3D-персонаж Буратино будет обязан своей мимикой и пластикой, как создавались образы и характеры персонажей и узнает ли хоть кто-то Федора Бондарчука в одной из ролей — в нашем репортаже.