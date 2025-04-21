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«Морозы до −5 и мокрый снег». Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля

Синоптики прогнозируют заморозки до −5 в Беларуси на 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси после резкого тепла ожидаются заморозки в конце апреля, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

В частности, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларуси после значительного тепла в середине апреля и на Пасху в конце месяца ожидается спад температур и даже морозные ночи.

Согласно прогнозам на картах ECMWF, в ближайшее время в Беларусь придет холод в связи с перемещением воздушных масс. Так, приблизительно с 25 апреля на регион переориентируется высотная ложбина, из-за которой на территорию республики станет поступать холодный воздух из приполярных районов. В связи с этим в период с 26 по 28 апреля общий температурный фон в Беларуси существенно понизится, температуры будут заметно ниже климатических норм.

— Если, например, 21 и 22 апреля будет на 8 — 12 градусов теплее климатической нормы, то в ночь и под утро 27 апреля — уже на 6 — 8 градусов ниже, — замечают специалисты.

Синоптики считают, что такое похолодание вызовет и заморозки в конце апреля. Есть вероятность, что ночью 27 и 28 апреля термометры покажут от −3 до −5 мороза. При этом по предварительному прогнозу днем в воскресенье, 27 апреля, при дневных температурах около +3 — +5 градусов в северо-восточных районах даже возможен мокрый снег.

Тем временем Белгидромет на ближайший день вынес предупреждение из-за гроз. Белорусские синоптики сказали, что в понедельник, 21 апреля, местами по северу страны возможны кратковременные дожди и грозы. Зато днем максимальные температуры составят +22 — +28 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 21 по 27 апреля в Беларуси: «Нас ждет очередное похолодание».

Также магнитные бури ожидаются из-за корональной дыры на Солнце.

Еще мы писали, что трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса.