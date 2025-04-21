«Морозы до −5 и мокрый снег». Синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля

Согласно прогнозам на картах ECMWF, в ближайшее время в Беларусь придет холод в связи с перемещением воздушных масс. Так, приблизительно с 25 апреля на регион переориентируется высотная ложбина, из-за которой на территорию республики станет поступать холодный воздух из приполярных районов. В связи с этим в период с 26 по 28 апреля общий температурный фон в Беларуси существенно понизится, температуры будут заметно ниже климатических норм.